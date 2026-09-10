Герой Ямала претендует на победу в федеральном конкурсе профмастерства

Жители ЯНАО могут поучаствовать в народном голосовании конкурса «Лучший по профессии». В номинации «Второй старт» Ямал представляет ветеран СВО Виталий Лапсуй, сообщили в службе занятости населения округа.
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