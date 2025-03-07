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Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля

Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля

Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил Yonhap. «Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи после удовлетворения судом его просьбы об отмене ареста в связи с кратковременным введением им военного положения», — сказано в материале.

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