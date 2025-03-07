Южнокорейский суд отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля. Об этом сообщил Yonhap. «Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи после удовлетворения судом его просьбы об отмене ареста в связи с кратковременным введением им военного положения», — сказано в материале.