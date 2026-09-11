Возможно Самюэлю Это’О приглянулась игра в наперстки, угадай на каком счету деньги за матч сборных России и Камеруна в 2023 году?

Президент Камерунской федерации футбола (Fecafoot) Самюэль Это′О оказался в центре нового скандала. По данным британской газеты The Times, он мог присвоить средства, поступившие от Российского футбольного союза за товарищеский матч сборных России и Камеруна, состоявшийся в 2023 году (1:0).