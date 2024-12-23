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ЦБ продлил некоторые регуляторные послабления для МФО на год 

Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) не раскрывать о себе определенный перечь сведений, говорится в сообщении ЦБ.

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