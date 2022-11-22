Многие считают, что ремонт это просто, быстро и без хлопот, не учитывая множество факторов, люди получают от данного процесса только негативные эмоции

Строительство и ремонт – дело достаточно сложное. Многие считают ремонт простым, быстрым и беспроблемным, без учета многих факторов люди получают от этого процесса только негативные эмоции, а результат порой пугает даже самого обычного обывателя.
Строительство и ремонт – дело достаточно сложное. Многие считают ремонт простым, быстрым и беспроблемным, без учета многих факторов люди получают от этого процесса только негативные эмоции, а результат порой пугает даже самого обычного обывателя.
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