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Нижегородская правда

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Футзальное «Торпедо» уезжает из Иркутска с пустыми руками

Футзальное «Торпедо» уезжает из Иркутска с пустыми руками

К сожалению, нижегородское «Торпедо» потерпело второе подряд поражение в выездном матче против иркутского клуба «ИрАэро» в 3‑м туре суперлиги чемпионата России по футзалу.

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