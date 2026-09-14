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Болгариядә Сабантуй бәйрәме һәм VI Халыкара аш-су фестивале узды

Болгариядә Сабантуй бәйрәме һәм VI Халыкара аш-су фестивале узды

Болгариянең тарихи паркында «Сабантуй-Болгария» VI Халыкара традицион аш-су фестивале һәм уңыш бәйрәме узган.

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