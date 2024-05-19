В Красноярске пьяный подросток взял машину родителей и разбил десять авто

Один из повреждённых подростком автомобилей на стоянке в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Обложка © Telegram / «МВД 24» В Красноярске подросток выпил и решил покататься на родительском автомобиле, но не справился с управлением и разбил десять машин на парковке.