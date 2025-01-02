Бастрыкин заинтересовался исчезновением сироты в Бийске

Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 декабря Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о безвестном исчезновении сироты в Бийске, сообщили в информационном центре ведомства.
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