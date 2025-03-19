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Ты мяч Трампа видел? ... Я тоже нет

Ты мяч Трампа видел? ... Я тоже нет

Ты мяч Трампа видел? . Я тоже нет Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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Семен Демин
Читать противно. Путин согласился со всеми требованиями Трампа, а в ответ одни обещания и хоккей. Ничему история не учит наших начальников. За это Россия жестоко поплатится.
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Юрий Ильинов
Не со всеми. С самыми минимальными. Идёт торг. Приходится чем-то жертвовать, а то покупатель потеряет интерес. Это когда политика -- большой базар.
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4 час.
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