Ты мяч Трампа видел? . Я тоже нет Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Ты мяч Трампа видел? ... Я тоже нет
Комментарии
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Семен Демин
Читать противно. Путин согласился со всеми требованиями Трампа, а в ответ одни обещания и хоккей. Ничему история не учит наших начальников. За это Россия жестоко поплатится.
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8 час.
Юрий Ильинов
Не со всеми. С самыми минимальными. Идёт торг. Приходится чем-то жертвовать, а то покупатель потеряет интерес. Это когда политика -- большой базар.
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4 час.
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