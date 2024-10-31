Что не так с позицией Делимханова? Как жители Владимира отнеслись к попытке чеченцев-мусульман снять запрет на хиджабы в школах

Есть же указание ввести единую форму для школяров. В СССР проблем не было, или все стали вдруг верующими, даже против здравого смысла. Мне кажется, что эту проблему и разогревают именно те, кто против власти и стабильности. В конце концов, пусть в частных школах учатся...

SI

Sergey Ivanov

Платки- только первый шаг на пути джихада. Потом мусульмане точно так же будут «доходчиво объяснять», что школьникам- мусульманам необходимо отдельное питание и отдельный повар. За счет России и русских, разумеется. Потом потребуют халяльных поликлиник, ибо прикосновение к обнаженному женскому телу врача- русского оскверняет ее. Потом таксисты узаконят свое право остановить автомобиль посреди улицы и устроить намаз. (впрочем, прецеденты уже есть). Потом- представительства в органах власти, контроль над силовыми структурами.... Автономия на исконно русской земле.... А потом- мусульмане объединят эти земли и устроят халифат. А русских выгонят с их исконной земли за Полярный круг. И если наша власть сейчас прогнется- то можно сразу сказать, что русские эту цивилизационную войну проиграли. Если не дать им отпор сейчас- потом восстановление законности будет стоить большей крови. Крови русских солдат.