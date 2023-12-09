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Приближаются к 500: власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам

Приближаются к 500: власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам

Приближаются к 500: власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам Евгения КомароваБорьба с советским наследием – практика, наблюдаемая в ряде европейских стран и вызывающая, подчас, достаточно жесткую критику.

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