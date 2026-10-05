Что делать если дует из окна

С наступлением холодов сразу становится понятно, насколько хорошо плотно ваши окна закрываются, есть ли сквозняк, продувает ли из окна.
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