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Чем заменить пиво и сигареты, когда все вокруг пьют и курят

Бросить курить бывает сложнее именно за кружкой пива, потому что две привычки способны усиливать друг друга.

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