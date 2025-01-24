Мысли Бабы Яги В Давосе скромно прошёл очередной экономический форум - Чего вылупились? Я вам тут клоун, чи шо? Нашли развлечение бесплатное! – возмущённо пробирался к сцене, накручивая себя перед выступлением в Дай-восе один некогда очень популярный хлопец.