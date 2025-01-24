- Чего вылупились? Я вам тут клоун, чи шо? Нашли развлечение бесплатное! – возмущённо пробирался к сцене, накручивая себя перед выступлением в Дай-восе один некогда очень популярный хлопец

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Конечно, клоун. Правда миллиардер на украденных средствах.
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9 час.
АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Главный вопрос - почему экономический союз EC превратился в политический и почему чисто экономический форум превратился в военно- политический семинар?
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7 час.
Надежда
Ну, а где же еще злобные западные карлики посоревнуются в русофобии, как не на совместном сборище в &quot;клубе по интересам&quot;)☺️
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3 час.

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