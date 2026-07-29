Рынок деривативов подает бычий сигнал: ставки фондирования повторяют сценарии прошлых ралли Bitcoin

В июле рынок бессрочных фьючерсов на Bitcoin начал демонстрировать постепенное улучшение настроений. Одним из главных индикаторов стали ставки фондирования на Binance — крупнейшей площадке по объему торговли криптовалютными деривативами.
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