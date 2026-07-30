Чинил ямы на дорогах за свои деньги: петербургского блогера обвинили в самоуправстве

Житель Санкт-Петербурга Прохор решил самостоятельно заняться проблемой разбитых дворовых дорог. Молодой человек начал покупать сухой асфальт за собственные деньги, засыпать им ямы и показывать процесс ремонта в социальных сетях, сообщает Mash.
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