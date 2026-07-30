НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Чинил ямы на дорогах за свои деньги: петербургского блогера обвинили в самоуправстве

Чинил ямы на дорогах за свои деньги: петербургского блогера обвинили в самоуправстве

Житель Санкт-Петербурга Прохор решил самостоятельно заняться проблемой разбитых дворовых дорог. Молодой человек начал покупать сухой асфальт за собственные деньги, засыпать им ямы и показывать процесс ремонта в социальных сетях, сообщает Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии