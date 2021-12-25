Появились бесплатные виртуальные курсы вождения

Разработала и выложила их в сеть Академия безопасного вождения Ford компании «Соллерс Форд». Материалы по теме Виртуальная Академия Ford — это уникальная бесплатная обучающая программа, способная сделать водителей безопасными для себя и окружающих.
Разработала и выложила их в сеть Академия безопасного вождения Ford компании «Соллерс Форд». Материалы по теме Виртуальная Академия Ford — это уникальная бесплатная обучающая программа, способная сделать водителей безопасными для себя и окружающих.
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