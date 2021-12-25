FiNE-NEWS

1 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    бандер-рейх идёт по пути совдепии: гос.переворот, во главе государства террористический режим, уничтожение памятников...Украина будет бор...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Немного не дошел.У входа в храм пр...
  • Grandad
    Был, мне помнится, залкон, запрещающий повторно требовать дополнительно документы госструктурам. Запросил один раз - ...Альбина Джанабаев...

Появились бесплатные виртуальные курсы вождения

Появились бесплатные виртуальные курсы вождения

Разработала и выложила их в сеть Академия безопасного вождения Ford компании «Соллерс Форд». Материалы по теме Виртуальная Академия Ford — это уникальная бесплатная обучающая программа, способная сделать водителей безопасными для себя и окружающих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх