«Тут решаем мы!» Закон о хиджабах в школах вызвал бунт мигрантов в Австрии

Школьные протесты распространились еще на одну европейскую страну — Австрию. Там поводом стал запрет на ношение в школах хиджабов и традиционных мусульманских головных уборов девочками до 14 лет, вступивший в силу с началом учебного года.
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