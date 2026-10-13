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ИА Регнум

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«Тут решаем мы!» Закон о хиджабах в школах вызвал бунт мигрантов в Австрии

«Тут решаем мы!» Закон о хиджабах в школах вызвал бунт мигрантов в Австрии

Школьные протесты распространились еще на одну европейскую страну — Австрию. Там поводом стал запрет на ношение в школах хиджабов и традиционных мусульманских головных уборов девочками до 14 лет, вступивший в силу с началом учебного года.

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