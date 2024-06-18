В КНДР заявили, что сражаться плечом к плечу с Россией считают честью

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru КНДР почитает за честь плечом к плечу сражаться вместе с Россией, отстаивая международную справедливость, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии