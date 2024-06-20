Школе в поселке Панозеро окажут дополнительную поддержку

Благодаря взаимодействию с кемскими образовательными организациями педагоги смогут повышать квалификацию, а дети – получать более полные знания Школе в поселке ПанозероКемского района окажут дополнительную организационную и методическую поддержку.
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