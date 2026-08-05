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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Расинг» подтвердил интерес ЦСКА к Мартирене: «Предложение находится на рассмотрении»

В « Расинге » подтвердили, что ЦСКА сделал предложение по защитнику Гастону Мартирене . Ранее появилась информация , что армейцы ведут переговоры с аргентинским клубом и могут включить в сделку Рамиро ди Лусиано.

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