X Санкт-Петербургский форум объединенных культур пройдет в Северной столице с 11 по 14 сентября

Главная тема Санкт-Петербургского форума-2024: «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в десятый раз, и, как сказала на пресс-конференции, посвященной главному культурному событию года, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, это повод подвести итоги — не окончательные, а промежуточные.