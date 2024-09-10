Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    зато миллер не забывает поднимать тарифы для населенияЛекарство от разд...
  • Елена
    Было бы что смотреть в кинотеатрах! То, что сейчас снимают наши кинематографисты, смотреть невозможно. Эти фильмы рас...Ольга Любимова пр...
  • Evgenija Palette
    НАШИ КРАСАВЦЫ!  УДАЧИ И ПОБЕДЫ ИМ... ВСЕГДА И ВЕЗДЕ...В Домодедово откр...

X Санкт-Петербургский форум объединенных культур пройдет в Северной столице с 11 по 14 сентября

X Санкт-Петербургский форум объединенных культур пройдет в Северной столице с 11 по 14 сентября

Главная тема Санкт-Петербургского форума-2024: «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в десятый раз, и, как сказала на пресс-конференции, посвященной главному культурному событию года, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, это повод подвести итоги — не окончательные, а промежуточные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх