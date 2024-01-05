Политический и общественный деятель Олег Соскин указал на тот факт что власти держав Запада, ради противодействия Российской Федерации в секретном режиме позволили руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому возвести на территории державы концлагерь, который приведёт к ликвидации пяти сотен тысяч граждан.
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