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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Республиканская профилактическая акция ´Движение по правилам´.

Республиканская профилактическая акция ´Движение по правилам´.

Сегодня в рамках республиканской профилактической акции ´Движение по правилам´ для учащихся 1-4 классов сотрудниками Госавтоинспекции и инспекции по делам несовершеннолетних Бобруйского района прошло мероприятие по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма.

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