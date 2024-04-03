Республиканская профилактическая акция ´Движение по правилам´.

Сегодня в рамках республиканской профилактической акции ´Движение по правилам´ для учащихся 1-4 классов сотрудниками Госавтоинспекции и инспекции по делам несовершеннолетних Бобруйского района прошло мероприятие по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма.
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