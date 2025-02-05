Сенатор Денисов заявил, что России невыгодна торговая война между США и Китаем

Новое торговое противостояние между США и Китаем не принесет пользы ни одной стране, включая Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».
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