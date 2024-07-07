“Bleach: Тысячелетняя кровавая война” вернется на экраны в октябре, а пока смот...

“Bleach: Тысячелетняя кровавая война” вернется на экраны в октябре, а пока смотрим свежий трейлер третьего сезонаКомпания Aniplex представила новый тизер-трейлер аниме Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict, а также ключевой арт, исполнителей опенинга и ендингаЧитать дальше → источник#Aniplex.