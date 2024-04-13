Как правильно перевозить детей, чтобы не получить штраф?

Перевозка детей в автомобиле требует особого внимания и ответственности. Несоблюдение правил безопасности не только может привести к серьезным последствиям для здоровья детей, но и к наказаниям в соответствии с законодательством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)