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Как правильно перевозить детей, чтобы не получить штраф?

Как правильно перевозить детей, чтобы не получить штраф?

Перевозка детей в автомобиле требует особого внимания и ответственности. Несоблюдение правил безопасности не только может привести к серьезным последствиям для здоровья детей, но и к наказаниям в соответствии с законодательством.

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