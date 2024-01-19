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Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне

В Иркутской области 14-летней девочке оторвало кисти рук взрывом, когда она играла на телефоне.Источник РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел днем 17 января в одном из поселков Заларинского района региона, когда школьница играла на телефоне на кухне своего дома.

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