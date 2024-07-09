Отец Фриске сделал заявление у ее могилы

8 июля 2024 года Жанна Фриске могла бы отпраздновать свой 50-й день рождения. К сожалению, жизнь одной из самых ярких солисток группы «Блестящие» трагически оборвалась летом 2015 года после продолжительной борьбы с глибластомой — неоперабельной опухолью головного мозга.