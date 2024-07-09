НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Давно пора признать эту гнусную шалаву изменницей Родины вместе с её педерастом галкиным...Бог шельму метит....В Госдуме призвал...
  • ММ
    "Бог терпелив, но всему есть предел"- НАРОД ТЕРПЕЛИВ, НО ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ! Старушка или сбрендила или зазомбировалас...В Госдуме призвал...
  • Серж Чехофф
    Не знаю такую суку (с) Красная жараБлогер дал пощечи...

Отец Фриске сделал заявление у ее могилы

Отец Фриске сделал заявление у ее могилы

8 июля 2024 года Жанна Фриске могла бы отпраздновать свой 50-й день рождения. К сожалению, жизнь одной из самых ярких солисток группы «Блестящие» трагически оборвалась летом 2015 года после продолжительной борьбы с глибластомой — неоперабельной опухолью головного мозга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх