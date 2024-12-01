Малинен: удар «Орешником» навсегда поменял правила ведения войны

Геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что введение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» для ударов по Украине перевернуло принципы ведения военных конфликтов навсегда.
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