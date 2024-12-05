GTX 1060 и 100 ГБ свободного места на SSD: авторы Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли системные требованияРазработчики Kingdom Come: Deliverance 2 представили не только новый сюжетный трейлер, но и огласили системные требования для ролевого экшена.
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