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Иконы бодипозитива, которые вдруг резко похудели после появления «Оземпика»

Иконы бодипозитива, которые вдруг резко похудели после появления «Оземпика»

Что ж ты, фраер, сдал назад? фото: Legion Media; Getty Images / коллаж MAXIM«Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» — эта фраза из нашумевшего боди-хоррора «Субстанция» уже стала крылатой в Сети.

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