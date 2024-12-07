Иконы бодипозитива, которые вдруг резко похудели после появления «Оземпика»

Что ж ты, фраер, сдал назад? фото: Legion Media; Getty Images / коллаж MAXIM«Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» — эта фраза из нашумевшего боди-хоррора «Субстанция» уже стала крылатой в Сети.