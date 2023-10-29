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Народные средства от отеков под глазами

Медики посоветовали, как убрать утреннюю отечность с лица. Причиной этому может служить банальное переутомление организма, стресс, употребление большого объема жидкости перед сном или наоборот нехватка ее в организме, недостаток кислорода или плохое кровообращение.

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