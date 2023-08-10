Балицкий заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления в регионе не смогли дойти даже до первой линии обороны.
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