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Балицкий заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны

Балицкий заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления в регионе не смогли дойти даже до первой линии обороны.

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