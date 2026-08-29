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Иркутск Сегодня

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Семья Леонида Гайдая дала согласие на создание именного центра в Иркутске

В Иркутске будет создан культурный кластер «Гайдай Центр» в историческом особняке на улице Урицкого, 9.

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