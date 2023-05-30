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Сенатор Пушков заявил, что власти США попытались скрыть «неприятный факт» об экономике страны

Сенатор Пушков заявил, что власти США попытались скрыть «неприятный факт» об экономике страны

Российский сенатор Алексей Пушков заявил на своей странице в соцсети, что власти Соединенных Штатов Америки попытались оправдать экономический упадок, скрыв "неприятный факт" об экономике страны.

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