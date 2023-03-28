Российский летчик рассказал о готовности штурмовой авиации ВКС РФ отразить контрнаступление ВСУ

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России находится в состоянии повышенной боеготовности и может отразить любое возможное контрнаступление украинских вооруженных формирований.
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