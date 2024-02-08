Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём российской науки

Уважаемые ученые, исследователи, сотрудники вузов, научно-исследовательских институтов и организаций! Поздравляю вас с Днем российской науки! Ровно 300 лет назад, 8 февраля 1724 года, по распоряжению императора Петра I была создана Российская академия наук.
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