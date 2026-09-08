НАБУ предъявило обвинения пятерым людям в офисе генпрокурора Украины

НАБУ вновь посетило офис генпрокурора Украины, предъявив обвинения пятерым лицам. В рамках операции "Карфаген" выявлена организация под руководством экс-замначальника Сергей Крапивы, занимавшаяся "крышеванием" мошеннических кол-центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Причину боли ищут...
- СК проверит строй...
- "Это абсолютно не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым