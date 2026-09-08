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Царьград

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НАБУ предъявило обвинения пятерым людям в офисе генпрокурора Украины

НАБУ предъявило обвинения пятерым людям в офисе генпрокурора Украины

НАБУ вновь посетило офис генпрокурора Украины, предъявив обвинения пятерым лицам. В рамках операции "Карфаген" выявлена организация под руководством экс-замначальника Сергей Крапивы, занимавшаяся "крышеванием" мошеннических кол-центров.

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