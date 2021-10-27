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АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань

АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань

Туристы аннулировали 40% туров в Казань на период длинных выходных.Отказы и перебронирования путевок коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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