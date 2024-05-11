Теннисисту Джоковичу разбили голову брошенной бутылкой на "Мастерсе"

В сербского теннисиста Новака Джоковича, первую ракетку мира, неизвестный бросил бутылку с водой после его победы во втором раунде теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, передает издание La Gazzetta dello Sport.
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