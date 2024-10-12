Иран высказался об осведомленности о планах атаки ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Newsweek. Дипломаты прокомментировали статью The New York Times (NYT) о том, что Тегеран якобы был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года.