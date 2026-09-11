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Царьград

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Арина Соболенко завоевала рекорд по финалам турниров на харде

Арина Соболенко завоевала рекорд по финалам турниров на харде

Арина Соболенко стала первой теннисисткой, достигшей восьми финалов Большого шлема на харде подряд, превысив достижения Граф и Джоковича.

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