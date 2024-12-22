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Человек погиб, трое пострадали в аварии на трассе в Свердловской области

Человек погиб, трое пострадали в аварии на трассе в Свердловской области

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области На 15-м километре дороги Белоярский – Асбест в Свердловской области столкнулись автомобили Peugeot и Honda, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы.

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