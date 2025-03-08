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Мизулина: на Митрошину жаловались за критику СВО и призывы к акциям

Мизулина: на Митрошину жаловались за критику СВО и призывы к акциям

Лига безопасного Интернета (ЛБИ) получила первые обращения на деятельность блогера Александры Митрошиной, против которой возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере, еще в 2021 году.

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