Принтерские гонки: роборуку научили печатать хрящи и ткани на теле пациента

Роборука напечатает индивидуальные биоимпланты прямо во время операций. Российские ученые дополнили существующую технологию с помощью уникальной модульной насадки — «кисти», которая способна воспроизводить хрящи и мягкие ткани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии