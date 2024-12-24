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Принтерские гонки: роборуку научили печатать хрящи и ткани на теле пациента

Принтерские гонки: роборуку научили печатать хрящи и ткани на теле пациента

Роборука напечатает индивидуальные биоимпланты прямо во время операций. Российские ученые дополнили существующую технологию с помощью уникальной модульной насадки — «кисти», которая способна воспроизводить хрящи и мягкие ткани.

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