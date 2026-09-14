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От любви до гнева публики: 9 актёров, которых зрители перепутали с их экранными злодеями

От любви до гнева публики: 9 актёров, которых зрители перепутали с их экранными злодеями

Бывает, что гениально сыгранная роль оборачивается неожиданной проблемой: зрители настолько верят в экранного мерзавца или предателя, что переносят свою ненависть на самого артиста.

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