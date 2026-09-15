⚡️ Правительство РФ выделило Крыму 3 млрд рублей на соцрасходы в 2026 году Премьер‑министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении республике 3 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.
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