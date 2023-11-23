Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25% Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.
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