Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25% Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.